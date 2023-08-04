Пятерых кандидатов зарегистрировали на дополнительных выборах Мособлдумы
Фото: [Валентина Филиппова]
Пять кандидатов были зарегистрированы на дополнительных выборах подмосковного парламента. Как отметили в Мособлизбиркоме, период регистрации закончился.
Речь идет о дополнительных выборах депутата парламента региона по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.
Регистрацию прошли самовыдвиженец Михаил Ждан, Александр Лифанов (КПРФ), Эдуард Перебиковский (ЛДПР), Ольга Привалова («Справедливая Россия – за правду»), Кирилл Янков («Яблоко»).
Ранее сообщалось, что в период проведения голосования подмосковная Общественная палата будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.