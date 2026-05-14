Пятиэтажка на 70 квартир: строители восстанавливают очередной дом во Владимировке

Во Владимировке Волновахского района ДНР продолжается восстановление жилого фонда. Сейчас ямальские строители ремонтируют пятиэтажный дом на 70 квартир — это уже четвертый жилой объект, за который они взялись в этом населенном пункте. Всего в 2026 году специалисты с Ямала планируют восстановить во Владимировке восемь жилых зданий, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» . Работы идут сразу по нескольким направлениям: от замены электропроводки до обновления кровли.

Восстановление Донбасса идет полным ходом, и ямальские специалисты вносят в этот процесс свой весомый вклад. В поселке Владимировка Волновахского района строители с Севера уже приступили к ремонту очередной многоэтажки. Дом на 70 квартир — четвертый по счету, где работают мастера с Ямала.

На данный момент строители выполнили уже большой объем работ. С цоколя и подъездов снята старая штукатурка, обустроена новая отмостка вокруг здания, а на кровле подготовлен армированный пояс. Сейчас работы не прекращаются ни на день.

Мастера одновременно решают несколько задач. В подвале и общественных зонах меняют устаревшую электропроводку, в подъездах монтируют новые электрические щиты. Параллельно демонтируют старые инженерные системы, устанавливают стропила на крыше, обновляют входные группы подъездов и приводят в порядок подвальные помещения.

Всего в этом году во Владимировке планируется восстановить восемь жилых зданий. Это значит, что десятки семей смогут вернуться в отремонтированные квартиры или заехать в них впервые после разрушений.

Работа ямальцев в Волновахском районе не ограничивается только жилыми домами. Ранее в округе завершился отопительный сезон, и к нему готовились основательно. Специалисты с Ямала выполнили более 170 работ на коммунальных сетях и около 50 — на котельных. Благодаря этому жители района прошли зиму без серьезных аварий и перебоев с теплом.

Таким образом, присутствие Ямала в ДНР — это не разовая акция, а системная работа. Строители восстанавливают жилье, коммунальщики готовят инфраструктуру к зиме, и в результате поселки и города Донбасса постепенно возвращаются к нормальной жизни. Владимировка — лишь один из многих примеров.