Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Бочков умер в 76 лет

Стало известно, что в пятницу, двадцать девятого сентября, ушел из жизни Валерий Бочков. Заслуженный мастер спорта умер на 77-м году жизни. Также он являлся пятикратным чемпионом мира по хоккею с мячом.

Напомним, что это спортивная игра, в которой участвуют две команды, впрочем, как и в обычном хоккее с шайбой. Однако, отличие все же заключается в том, что вместо нее используется мяч.

Федерация хоккея с мячом России из-за такой потери выразила свои глубокие соболезнования близким и родным Валерия Анатольевича. Несомненно, он оставил свой след в истории спорта.

Например, дважды выиграв чемпионат СССР в составе алма-атинского «Динамо». Также Валерий Бочков один раз получил Кубок европейских чемпионов. Четыре раза стал чемпионом Советского Союза по хоккею на траве. Таких успехов в спорте удалось достичь упорными тренировками и постоянным оттачиванием навыков на соревнованиях.