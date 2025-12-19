Пятимесячный ребенок ранен в Белгороде при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Гладков

Пятимесячный малыш получил серьезные травмы в результате удара украинского беспилотника по Белгороду вечером в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Младенцу диагностировали ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму и минно-взрывное повреждение.

«Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

В городе от падения обломков сбитого дрона пострадали семь машин на парковке. Кроме того, повреждено остекление социального учреждения и окна в 17 квартирах десяти многоквартирных домов.

Гладков также добавил, что в Грайвороне вследствие атак дронов были повреждены два автомобиля, а также выбиты стёкла в двух квартирах многоквартирного дома. Помимо этого, пострадали четыре частных дома и одно здание коммерческого назначения. В селе Дунайка трое частных домов пострадали от ударов дронов, которые разбили окна.