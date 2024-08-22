Третий ранг сложности присвоили пожару на пароме в порту Кавказ

Третий ранг сложности присвоен пожару в порту Кавказ, где ВСУ нанесли удар по пришвартованному железнодорожному парому. Об этом на своей официальной странице сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Согласно предоставленной информации, на место происшествия выдвинулся пожарный поезд. В настоящее время с огнем борется 101 человек и используется 34 единицы техники. От МЧС России на месте происшествия работают 43 человека и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что на борту парома в момент украинской атаки могли находиться пять человек. В настоящее время нет никакой информации о возможных пострадавших. Судьба команды судна пока не установлена. Удар по парому «Конро Трейдер» был нанесен неприятелем ракетами «Нептун» с территории Одессы.