Пятнадцать человек заблудились в лесах Подмосковья с начала лета

С начала лета на горячую линию лесной охраны поступило пятнадцать звонков о потерявшихся в лесу. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Всем заблудившимся помогли найти дорогу домой, уточнил Филимонов. При этом он отметил, что за первые дни июня потерявшихся было всего трое.

По словам зампреда областного правительства, в группу риска, как и прежде, входят пожилые люди и подростки. Чаще всего дорогу домой не могли найти потерявшиеся в Дмитровском, Виноградовском, Звенигородском, Клинском, Ногинском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Всего с начала лета на горячую линию лесной охраны поступило 120 звонков и более сорока сообщений из Системы-112. В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области напомнили, что региональная диспетчерская служба ведомства работает в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность лесовосстановления.