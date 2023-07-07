Пятнадцать минут свободы: в Новом Уренгое заключенные сбежали, распылив в конвой перцовый баллончик

Об инциденте в ЯНАО на заседании суда во время слушаний по пересмотру дела передает Baza. Как приводится в публикации, двое сидящих за сбыт наркотиков мужчин вдруг распылили перцовый баллончик прямо в лицо конвоирам и дали деру.

«Двоих осужденных по статье „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“ привезли в городской суд Нового Уренгоя на пересмотр дела. Когда мужчин вывели из автозака, один из них внезапно достал перцовый баллончик и пустил струю в лицо конвоиров. Освободившись от наручников, заключенные попытались скрыться в ближайших дворах», — сообщается в соцсетях.

Однако, на беду беглецов, глоток свободы их длился всего 15 минут, после чего они были задержаны. Во время погони правоохранителям пришлось присенить тавбельное оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух.

В настоящее время заключенные возвращены в колонию. Выясняется, кто и как передал им перцовый баллончик перед заседанием суда.