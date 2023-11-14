Пятнадцатилетнюю девочку насквозь пробили шпагой на тренировке по фехтованию в Москве

Как передает Mash, инцидент, едва не стоивший жизни девочке-подростку, произошел в московском фитнес-клубе «Энигма» на Живописной улице.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего на тренировке ребенка. У 15-летней девочки колотое ранение в районе ключицы. Она потеряла много крови.

«Школьницу Елизавету К. экстренно госпитализировали с Живописной улицы с колотым ранением в районе ключицы. Несмотря на кровопотерю, её состояние стабильно», - приводится в публикации.

В настоящее время правоохранители выясняют подробности инцидента. И как так могло произойти, что на спарринге шпага напарницы была без предохранительного наконечника, а сама воспитанница секции фехтования находилась без необходимой в таких случаях нагрудной защиты.