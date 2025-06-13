Пятница, 13-е: 35 израильтян получили ранения в результате ракетной атаки Ирана

В результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана пострадали уже 35 человек. Об этом стало известно в пятницу, 13 июня, из заявления пресс-службы израильской службы скорой медицинской помощи (MDA).

Как сообщили в ведомстве, у некоторых пострадавших состояние оценивается как средней тяжести, а у остальных — лёгкие осколочные ранения.

«На данный момент сотрудники MDA оказывают медицинскую помощь в Гуш-Дан пять пострадавшим», — передает официальный Телеграм-канал службы.

В ночь на 13 июня Израиль сообщил о ракетном обстреле с территории Ирана. Позже выяснилось, что около семи ракет преодолели систему противовоздушной обороны «Железный купол» и навели шороху в Тель-Авиве.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции объявили о том, что Иран осуществил пуск сотен баллистических ракет в направлении Израиля в рамках операции «Суровое возмездие». В числе прочего, Исламская республика нанесла удар по штабу израильского Минобороны в Тель-Авиве.

Корпус стражей исламской революции Ирана также предупредил Израиль о возможных последствиях в случае нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В ответ на подобные действия Тегеран готов нанести удары по аналогичным объектам на территории Израиля.