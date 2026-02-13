Пятница, 13-е, в Петербурге: горожане увидели в небе зимнюю радугу

Жители Санкт-Петербурга в пятницу, 13 февраля, стали свидетелями красивого природного явления. В небе над городом можно было наблюдать солнечное гало, сообщила «Фонтанка».

На фотографии, опубликованной телеграм-каналом, принадлежащем изданию, хорошо видна светящаяся дуга вокруг Солнца, напоминающая радугу.

Как объясняют специалисты, солнечное гало — это оптическое явление. Оно возникает в холодную погоду, когда солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах, из которых состоят перистые облака. Обычно такие облака находятся высоко — на высоте от пяти до десяти километров.

Причина появления гало — мощный антициклон, который принес в Петербург морозную и солнечную погоду. Первая половина дня порадовала горожан почти ясным небом и ярким зимним солнцем. Снег и солнечный свет создавали открыточные виды, а легкий ветер гонял поземку по льду Невы.

К двум 14:00 температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, северо-восточный ветер дул со скоростью до пяти метров в секунду. Небо было облачным, но с прояснениями, что и позволило петербуржцам разглядеть фрагменты гало.

Впрочем, наслаждаться зимней сказкой долго не получится. Синоптики предупреждают: уже в субботу, 14 февраля, погода резко испортится. Ожидается облачный и ветреный день, пойдет снег, местами разгуляется метель. Обстановка на дорогах будет сложной. Так что морозное солнце пятницы запомнится надолго.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве выпало 15% месячной нормы осадков.