Пятница вернет лето: синоптик сказал, сколько продержатся солнце и 26-градусное тепло

По его словам, такая погода продержится как минимум несколько дней. В понедельник и вторник еще возможны кратковременные дожди, но их интенсивность будет невелика, а воздух прогреется до 21–23 градусов. Среда пройдет без осадков, в четверг холодный фронт принесет локальные дожди и слегка понизит температуру. А начиная с пятницы установится солнечная и довольно теплая погода с дневными показателями 24–26 градусов и без дождей.