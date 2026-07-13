Пятница вернет лето: синоптик сказал, сколько продержатся солнце и 26-градусное тепло
Синоптик Леус: солнечная и сухая погода вернется в Москву в пятницу, 17 июля
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью ИС «Вести» пообещал, что солнечное и сухое лето вернется в Москву в пятницу, 17 июля.
По его словам, такая погода продержится как минимум несколько дней. В понедельник и вторник еще возможны кратковременные дожди, но их интенсивность будет невелика, а воздух прогреется до 21–23 градусов. Среда пройдет без осадков, в четверг холодный фронт принесет локальные дожди и слегка понизит температуру. А начиная с пятницы установится солнечная и довольно теплая погода с дневными показателями 24–26 градусов и без дождей.