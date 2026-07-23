Некоторые россияне уже сейчас могут организовать себе четырехдневный рабочий график, но для этого требуется соблюсти ряд условий. Об этом « Абзацу » рассказала финансовый консультант, бизнес-психолог и эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Она пояснила, что речь не идет о законодательно установленной сокращенной неделе. Механизм предполагает, что сотрудник по согласованию с руководителем разбивает оставшиеся дни отпуска на части при условии, что хотя бы одна из них уже составила 14 календарных дней. Идея работать с понедельника по четверг, а пятницу оформлять как отпуск реализуема исключительно при наличии накопленных дней и согласия работодателя — это не безусловное право работника, а результат взаимной договоренности.

Точного количества накопленных дней закон не оговаривает, однако запаса должно хватать для такого дробления. Колбасина предупредила, что устной договоренности с руководителем недостаточно, и рекомендовала фиксировать соглашение письменно. Специалист сослалась на позицию Роструда, согласно которой согласие работника можно закрепить в заявлении, отметке в графике отпусков или в приказе работодателя. Если документ о делении отпуска отсутствует, он должен быть предоставлен целиком.