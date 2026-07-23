Пятница — выходной за свой счет: как россияне уже сейчас могут законно перейти на четырехдневку

Эксперт Колбасина: четырехдневка возможна через дробление оставшегося отпуска

Общество

Некоторые россияне уже сейчас могут организовать себе четырехдневный рабочий график, но для этого требуется соблюсти ряд условий. Об этом «Абзацу» рассказала финансовый консультант, бизнес-психолог и эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Она пояснила, что речь не идет о законодательно установленной сокращенной неделе. Механизм предполагает, что сотрудник по согласованию с руководителем разбивает оставшиеся дни отпуска на части при условии, что хотя бы одна из них уже составила 14 календарных дней. Идея работать с понедельника по четверг, а пятницу оформлять как отпуск реализуема исключительно при наличии накопленных дней и согласия работодателя — это не безусловное право работника, а результат взаимной договоренности.

Точного количества накопленных дней закон не оговаривает, однако запаса должно хватать для такого дробления. Колбасина предупредила, что устной договоренности с руководителем недостаточно, и рекомендовала фиксировать соглашение письменно. Специалист сослалась на позицию Роструда, согласно которой согласие работника можно закрепить в заявлении, отметке в графике отпусков или в приказе работодателя. Если документ о делении отпуска отсутствует, он должен быть предоставлен целиком.

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