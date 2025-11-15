Пятницкие ворота Коломенского кремля откроют в начале декабря

Пятницкие ворота Коломенского кремля откроют для жителей и гостей в начале декабря.

В настоящее время состояние сооружения оценивают специалисты. Подобные меры являются обязательными для дальнейшей реставрации объекта.

«Для того, чтобы сформировать перечень необходимых работ, принято решение временно закрыть Пятницкие ворота. Специалистам предстоит оценить состояние конструкции памятника, в том числе и подземной его части. Работы продлятся до 4 декабря, после чего проход будет открыт», — сообщила и.о. заместителя главы городского округа Коломна Светлана Славинская.

Конкретные сроки и последовательность восстановительных работ на территории Коломенского кремля будут утверждены по завершении всестороннего обследования всего архитектурного комплекса. Окончательный план реставрации разработают на основе экспертных заключений о техническом состоянии всех сохранившихся башен и фрагментов крепостных стен.

Особое значение в ансамбле занимают Пятницкие ворота, выполняющие функцию главной проездной башни и парадного входа в кремль. Исторически строительство оборонительных сооружений Коломны началось именно с этого объекта. В настоящее время в составе кремлевского комплекса сохранилось семь башен.

Параллельно с башнями реставрации подлежат и уцелевшие участки крепостных стен. Весь комплекс восстановительных мероприятий планируется завершить к знаменательной дате — 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году.