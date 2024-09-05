Пятую по счету баню отправят из Талдомского округа доставят бойцам в зону СВО
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского городского округа]
Деревянная баня, изготовленная жителями Талдомского городского округа на базе предпринимателя Михаила Самошкина по просьбе военнослужащих, в ближайшее время отправят в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
По словам ребят, баня необходима для решения бытовых проблем военнослужащих, а с наступлением холодов в ней можно элементарно погреться. Отвозят бани на передовую ребята тоже сами, подчас рискуя жизнью, доставляют в целости и сохранности гуманитарную помощь нашим бойцам.
Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с депутатами фракции «Единая Россия» встретился с героями-земляками и поблагодарил их за патриотизм и неравнодушие.
«Примеров бескорыстной помощи по зову души военнослужащим и их семьям очень много в Талдомском округе. Спасибо всем нашим волонтерам, неравнодушным гражданам, общественным объединениям, организациям и предприятиям за помощь и поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Крупенин.