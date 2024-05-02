Пятые Всероссийские литературные Щедринские чтения состоялись в Талдоме

В талдомском селе Спас-Угол почтили память великого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В его родных краях провели уже традиционное литературное мероприятие: Всероссийские литературные Щедринские чтения.

Пятые Щедринские чтения «Я люблю Россию до боли сердечной...» прошли в селе Спас-Угол, где в 1826 году родился писатель. Мероприятие проводили на площадке музея М.Е. Салтыкова-Щедрина. Участники возложили цветы на памятники, отдав дань уважения творчеству писателя, который внес большой вклад в развитие русской литературы. Событие объединило участников из Талдомского, Долгопрудного и Сергиево-Посадского округов, а также таких городов как Тверь, Челябинск и Рязань. На чтениях исследовательские доклады о писателе предоставляли педагоги, филологи и другие специалисты. Была подробно и интересно освещена жизнь и творчество Салтыкова-Щедрина.

Тепло поприветствовали участников глава Талдомского округа Юрий Крупенин, а также председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, зампредседателя правления Союза писателей РФ Николай Дорошенко и настоятельница игуменья Тамара (Гончаренко) из Александро-Невского женского монастыря (село Маклаково).

В конце провели самую торжественную часть вечера: награждение победителей Муниципального конкурса по литературе «Я люблю Россию до боли сердечной...». Так, дипломы вручили следующим лауреатам:

- Виктор Фролов, прозаик, член Правления Союза писателей РФ, член Правления Московской городской организации Союза писателей, советник государственной службы третьего класса (номинация «Сохранение традиций классической литературы»).

- Валерий Прозоров, советский и российский литературовед, специалист по творчеству Салтыкова-Щедрина, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, а также научный руководитель института филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (номинация «Краеведческо-публицистическое произведение»).

Отметим, что сам конкурс посвятили 135-летию со дня смерти поэта-сатирика Салтыкова-Щедрина. Его не первый год проводят на родине поэта в городском округе Талдом.