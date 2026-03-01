Плач о грехах и надежда на чудо: маршрут великопостного марта от Уфимской епархии

Весна в душе и в храме: март 2025 года для православных верующих Башкирии стал временем особого духовного сосредоточения. В Уфимской епархии рассказали о ключевых событиях Великого поста, которые наполнят первый месяц весны глубоким молитвенным содержанием.

Трижды в марте — 7, 14 и 21 числа — Церковь приглашает своих чад к сугубой молитве об усопших. В родительские субботы Великого поста в храмах служатся заупокойные литургии и панихиды, а прихожане подают записки с именами близких, чтобы разделить с ними молитвенную радость будущего Воскресения.

Кульминацией покаянного чувства станет вечер 25 марта. В этот день совершается утреня четверга пятой седмицы, известная в народе как Мариино стояние. За этим продолжительным богослужением полностью прочитывается Великий покаянный канон Андрея Критского — тот самый, что читался по частям в первые дни поста. К нему добавляется житие преподобной Марии Египетской — удивительный пример того, как глубина падения может быть побеждена высотой покаяния . Церковь предлагает верующим вдохновиться этой историей, чтобы укрепиться в духовной борьбе.

Завершит мартовскую череду великопостных событий 28 марта — Суббота Акафиста, или Похвала Пресвятой Богородицы. В этот день совершается торжественное богослужение с чтением акафиста Божией Матери, в котором прославляется Ее заступничество и помощь всем христианам.