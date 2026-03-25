Плач, странная мимика и отказ от детей: почему жертва секты никогда не скажет «помогите»

Попавший в деструктивную организацию человек вряд ли сам обратится за помощью, заявил в беседе с aif.ru профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко. Своим мнением он поделился в связи с историей самарской актрисы и модели Екатерины Савельевой, которая с октября прошлого года не выходит на связь с родными, оставив мужа и детей.

Позже женщину обнаружили в секте «Ашрам Шамбала»*. На все попытки родственников и друзей вернуть ее к семье Савельева отвечала отказом. В феврале этого года она записала видеообращение, в котором сообщила, что отдыхает в Геленджике и собирается забрать семилетнюю дочь, а сына планирует оставить в Самаре.

Знакомые обратили внимание на тревожные детали в ее поведении: во время записи она демонстрировала странную мимику, а в конце сорвалась на плач.

Анищенко отметил, что судя по видео, у Савельевой сильный внутренний конфликт. Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии, прослеживается психосоматика — головные боли. По словам эксперта, здесь нужна помощь специалистов, поскольку человек дошел до отчаяния. Если женщина избегает даже детей и мужа, это сильный поведенческий паттерн, свидетельствующий о том, что ей плохо и требуется помощь.

Эксперт подчеркнул, что в секте ей не помогут — там лишь запутывают сознание. При этом сам человек никогда не скажет: «Вытаскивай меня из секты». Поэтому родным и близким нужно действовать, а не ждать, когда он сам попросит о помощи.

* организация признана деструктивной и запрещена на территории России.