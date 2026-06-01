«Плачущая корова» и зеленая Сахара: что рассказали ученым 15 тысяч древних рисунков

В самом сердце Сахары, на песчаниковых плато Тассили-н-Аджер, расположена одна из величайших в мире коллекций доисторического наскального искусства. Древние художники с помощью охры запечатлели здесь сцены охоты, быта и ритуалов, оставив потомкам уникальную летопись эпохи, когда крупнейшая пустыня планеты была цветущим краем.

Исследователи подчеркивают, что некогда Сахара представляла собой зеленый ландшафт, изобиловавший реками, животными и развитыми человеческими общинами. Наскальные изображения зафиксировали стада крупного рогатого скота и повседневную жизнь древних людей. Сегодня эта территория площадью около 72 тысяч квадратных километров является пустыней, но в прошлом она отличалась богатыми водными ресурсами и биоразнообразием.

В Тассили-н-Аджер обнаружено свыше 15 тысяч наскальных рисунков и гравюр — это одна из крупнейших галерей доисторического искусства на планете. В 1982 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо изображений, археологи находят здесь орудия труда, керамику и другие артефакты, позволяющие проследить, как менялись климат и образ жизни людей на протяжении тысячелетий.

Ученые выделяют несколько художественных периодов: от изображений диких животных до сцен с пастухами, лошадьми и верблюдами. Эта смена сюжетов отражает постепенное высыхание региона и переход от саванны к пустыне. Особый интерес вызывает знаменитое изображение «Плачущей коровы», возраст которого оценивается в 7–8 тысяч лет и которое исследователи связывают с периодом жестокой засухи.

Доисторические фрески Тассили-н-Аджер сегодня рассматриваются как бесценная хронология климатических изменений в Северной Африке, наглядно показывающая, как природные условия влияли на миграции людей и животных. В настоящее время объект находится под строгой охраной, а доступ туристов ограничен, чтобы уберечь хрупкие изображения от разрушения.