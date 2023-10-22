«Плакала целую неделю, как человек»: верная собака первой узнала о гибели боевого командира

Вячеслав Зуев погиб на передовой, спасая подчиненных. Ему было 34 года. К сожалению, с семейной жизнью у военного не сложилось, но все же он оставил на память о себе два живых существа.

Как рассказала мать командира Елена Изотова, жены у бойца не было. Но все же внучку он маме подарил.

«Девушка родила, как она сказала, для себя. Но ребенка Слава содержал, очень любил, да и дочь его тоже любила. Сейчас ей 12 лет. Мы с девочкой общаемся, правда, не очень часто — они живут в другом селе. Ее бабушка к нам привозила или Слава, но сейчас внучка подросла, скоро сама будет приезжать», — поделилась мать бойца.

В течение жизни Зуев много чего дарил маме, но главным «подарком» оказалась его собака — теперь она досталась Елене. Шарпея зовут Альба.

«Изначально ее дочь домой взяла, а я не хотела. Тут Слава приехал, так дочь быстро подсунула собаку ему и уехала в Воронеж. Слава Альбу очень любил, всегда лечил: она очень аллергичная, сама не ест, надо кормить с руки. И ей ничего кроме риса и говядины нельзя. Хитрая, спала только с ним рядом, а теперь спит со мной», — отметила Елена.

Когда хозяин погиб, а домашние еще не знали об этом, собака почувствовала беду.

«Альба перестала гулять, только в туалет сходит и домой. Собрала все свои игрушки — причем выбрала только те, что он ей дарил, — сложила их в кучу, легла на них и плакала целую неделю, как человек», — призналась Изотова журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На СВО Зуев ушел в октябре 2022 года. Сказал маме, что это его решение, он должен туда отправиться.

«Я еще тогда пошутила, что он жадный до орденов. Просил меня уволиться с работы. Обещал мне, как приедет, поехать вместе в Питер, очень он любил этот город. Но погиб. Как сказали, мгновенно: был обстрел, а сын вытаскивал раненного», — смахнула слезу женщина.

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