Плакать за деньги: как нытинг превратил жалобы в профессию с чеком до ₽10 тыс. за час

Рынок эмоциональных услуг пополнился новым трендом — нытингом. Как пишут в Telegram-каналах, коучи и просто отзывчивые люди предлагают клиентам платные сеансы жалоб, где за полчаса или час можно без советов и осуждения выговориться вслух. Расценки варьируются от ₽300 до ₽10 тыс. за сеанс.

Самый дорогой формат — ₽5 тыс. за тридцать минут и ₽10 тыс. за полный час, строго по предоплате, и даже если клиент выплакался за десять минут, цена не снижается. Сеансы проводят как в Telegram, так и очно, с дополнительными расходами на аренду помещения. Для экстренных случаев предусмотрены выезды в другие города и страны — разумеется, за полную компенсацию затрат.