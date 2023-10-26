«Пламенный характер»: экстрасенс рассказала, что означают родинки на лице

Родинки на лице во все времена вызывали повышенный интерес к их владельцу. Во времена мрачного Средневековья несчастных обладательниц родинок сжигали на кострах святой инквизиции, думая, что отмеченные таким образом женщины непременно являются ведьмами.

Во времена Галантного века, как еще называют эпоху правления Людовика 14, дамы специально рисовали себе родинки, причем явиться на бал без такого украшения считалось страшной светской оплошностью. На Руси родинкам тоже придавали значение, ведь по расположению их на лице девушки можно было узнать ее характер.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала о значениях родинок на лице. По ее словам, родинка над губой говорит о пламенном характере ее обладательницы и настоящей страсти к жизни. Кроме того, она считается признаком женственности.

«Родинка на носу является символом игривости. Такие девушки, как правило, веселы, беспечны и обладают юношеским задорным характером», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Родинка на лбу говорит о высоких интеллектуальных способностях человека, уверена ясновидящая.

«Родинка на переносице может указывать на экстрасенсорные способности человека. Если она над правой бровью — девушка быстро и удачно выйдет замуж, а если над левой, то ждать принца придется долго», — добавила Мишина.

Обладатели родинок на щеках наделены отличными коммуникативными способностями. Если она располагается справа, то человек будет обладать легким, приятным характером, а слева — он однозначно наделен талантами к музыке или литературе, заключила собеседница издания.

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