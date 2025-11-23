План Беглова оставит Петербург без пиццы: услуги курьера и такси решили отменить

С 19 января в Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения на трудовую деятельность курьеров, осуществляющих работу на основании патента. Соответствующее постановление было подписано губернатором Александром Бегловым в августе прошлого года. Об этом сообщает 78.ru .

Для адаптации компаний к новым требованиям был установлен трехмесячный переходный период. За это время службы доставки должны были скорректировать кадровую политику и трудоустроить иностранных граждан на должности, не подпадающие под ограничения.

В компании «Яндекс» сообщили о возможности перевода затронутых сотрудников на позиции сборщиков заказов или кладовщиков. В пресс-службе сервиса отметили, что изменения могут привести к увеличению времени доставки и росту стоимости услуг для конечных потребителей.

В октябре председатель комитета по труду администрации Санкт-Петербурга Василий Пониделко заявил, что возможный дефицит курьеров может быть компенсирован за счет трудоустройства студентов и других категорий местных жителей.

