«План по мясу и миллиарды»: депутат Рады раскрыл истинные цели властей Украины

Проводимая на Украине силовая мобилизация – это террор и унижение граждан. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он приводит шокирующие подробности того, как проходит набор в ряды ВСУ. Так, в Белой Церкви сотрудники ТЦК скрутили мужчину и силой посадили в автомобиль на глазах у его жены и ребенка.

«Как после этого называть себя украинцем, если твой народ превращен в скот, которого можно хватать прямо на улице», - возмутился Дмитрук.

Он обвинил Владимира Зеленского в том, что он выстроил режим, при котором право ничего не значит.

Важно только одно, утверждает Дмитрук: выполнить план по мясу и миллиарды, которые идут через ТЦК как через банкоматы смерти.

Остановить этот беспредел могут только сами украинцы, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений.