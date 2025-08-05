«План по мясу и миллиарды»: депутат Рады раскрыл истинные цели властей Украины
Депутат Рады назвал ТЦК «банкоматами смерти»
Фото: [flickr.com]
Проводимая на Украине силовая мобилизация – это террор и унижение граждан. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Он приводит шокирующие подробности того, как проходит набор в ряды ВСУ. Так, в Белой Церкви сотрудники ТЦК скрутили мужчину и силой посадили в автомобиль на глазах у его жены и ребенка.
«Как после этого называть себя украинцем, если твой народ превращен в скот, которого можно хватать прямо на улице», - возмутился Дмитрук.
Он обвинил Владимира Зеленского в том, что он выстроил режим, при котором право ничего не значит.
Важно только одно, утверждает Дмитрук: выполнить план по мясу и миллиарды, которые идут через ТЦК как через банкоматы смерти.
Остановить этот беспредел могут только сами украинцы, заключил он.
Ранее сообщалось о том, что жительница Украины спасла мужчину от мобилизации с помощью банки солений.