Планета на пороге Супер-Эль-Ниньо: климатологи прогнозируют аномальную жару

Исследователи предупреждают о 25-процентной вероятности возникновения сверхмощного климатического феномена в 2026 году, который может обновить температурные рекорды и дестабилизировать экосистемы.

Температурные рекорды Мирового океана

В апреле 2026 года средние температурные показатели поверхности океанических вод, исключая полярные зоны, вплотную приблизились к историческому максимуму, составив 21 градус. Этот результат стал вторым в списке самых высоких значений за все время мониторинга, лишь незначительно уступив рекорду апреля 2024 года, когда была зафиксирована отметка 21,04 градуса. Подобная динамика свидетельствует о сохранении опасного тренда на глобальное потепление, пишет progorod59.

Угроза формирования экстремальной фазы Эль-Ниньо

Метеорологи выражают серьезную обеспокоенность по поводу предстоящего летнего сезона. Согласно их прогнозам, существует вероятность в 25%, что естественный климатический цикл перейдет в фазу «супер-Эль-Ниньо». Данное явление характеризуется аномальным нагревом воды в экваториальной части Тихого океана, что неизбежно ведет к резкому скачку средних температур в масштабах всей планеты и провоцирует непредсказуемые погодные изменения.

Экологические и экономические последствия катаклизма

Ученые напоминают, что предыдущий цикл Эль-Ниньо, завершившийся весной 2024 года, уже оказал мощное давление на климатическую систему. Повторение феномена в усиленном формате грозит серьезными потрясениями для мировой экономики и природы. Специалисты указывают на риск массовой гибели коралловых рифов, сокращение мировых запасов рыбы, а также высокую вероятность затяжных засух и разрушительных лесных пожаров, способных охватить целые континенты.