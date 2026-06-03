Планировавшего бросить вуз студента из Ялты нашли мертвым на экотропе

В Ялте студента, который раздумывал об уходе из университета, обнаружили мертвым на экологической тропе. О гибели молодого человека сообщили Telegram-каналы.

По имеющейся информации, в последний раз его видели живым 25 мая на маршруте Уч-Кош — Балан-Кая — Васильевка. Согласно предварительным данным, юноша сорвался со скалы. Следов насилия на теле не обнаружено.

Мать погибшего рассказала, что сын увлекался походами, экспедициями и туризмом, никогда раньше не пропадал. Конфликтов с однокурсниками, по ее словам, у него не было, однако молодой человек действительно планировал бросить учебу в вузе.