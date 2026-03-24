Планов громадье: в Коломне отремонтируют более 72 км муниципальных и региональных дорог

В городском округе Коломна в 2026 году запланирован рекордный в Подмосковье объем ремонта региональной сети автомобильных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» — почти 30 км на восьми участках. По муниципальной сети округ также вошел в тройку лидеров по объемам предстоящих работ.

Как рассказал 23 марта начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации г. о. Коломна Евгений Гуров, в программу ремонта включены 83 муниципальных участка общей протяженностью почти 42 км, площадь ремонта составит 195 тыс. кв м.

На 20 км дорог обновят асфальтобетонное покрытие, остальные 22 км — это ремонт дорог с типами покрытия грунт и щебень. Работы затронут 38 участков в границах городов Коломна и Озеры, а также 45 участков в сельских населенных пунктах.

Наиболее протяженные участки ремонтируемых муниципальных дорог расположены в Шеметово, Апраксино, Пирочах, Щепотьево, Новом Бобреневе, Радужном, а также в микрорайоне Подлипки Коломны. На региональной сети самый большой ремонт запланирован на трассе «Егорьевск — М-5 «Урал»»: на участке от села Чанки до деревни Новая приведут в порядок 13,7 км.

При формировании программы учитывались не только износ покрытия, но и наличие вблизи социальных объектов, а также обращения граждан. Включены два участка в деревне Шапкино рядом с земельными участками, выданными многодетным семьям. Также отремонтируют участки по обращениям ветеранов спецоперации в Пирочах и на улице Бочманово в Коломне, дороги к школам на улице Леваневского и в поселке Радужный, а также участки по коллективным обращениям жителей в Михеево, Горках и Черкизово.

Гуров отметил, что сейчас проводятся закупочные процедуры, а к ремонту приступят при наступлении благоприятных погодных условий. Ориентировочные сроки выполнения работ — с мая по октябрь.