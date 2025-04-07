Планы Франции скопировать опыт РФ в зоне СВО назвали бесполезными

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 заявил , что копирование военного опыта российской армии в рамках СВО не поможет бойцам из Франции.

Армия Франции хочет больше беспилотников по примеру России, однако эксперт усомнился, что такая российская тактика поможет при реальном столкновении. Как подчеркнул Матвийчук, ВС Франции сильно уступают России.

«У Франции малочисленные и достаточно нефункциональные вооруженные силы. Попытка обеспечить их большим количеством БПЛА это, конечно, шаг вперед, но он не позволит Парижу приблизить свою армию по этому показателю российским войскам. Это их не спасет», — пояснил Матвийчук.

Также собеседник отметил, что военные из Франции могут применить БПЛА против ВС РФ в случае прибытия на Украину. В этой ситуации российская армия имеет полное право на полноценный мощный ответ, о чем в целом уже предупреждали коллективный Запад.

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