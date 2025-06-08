Планы Маска шокировали НАСА и Пентагон

Американское космическое агентство НАСА и Пентагон обратились к конкурентам компании SpaceX в связи с конфликтом, возникшим между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.

Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание The Washington Post.

Представители НАСА и Пентагона призвали конкурентов компании SpaceX Илона Маска ускорить процесс разработки альтернативных ракет и космически аппаратов.

Речь об этом зашла после того, как Трамп пригрозил расторгнуть контракты со Space X и получил дерзкий ответ Маска".

Один из собеседников в НАСА признался, что сначала было забавно наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском, но как только миллиардер призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало по-настоящему ужасающим".

Ранее сообщалось о том, что В Госдуме назвали причины отказа шефа Пентагона участвовать в заседании группы по Украине.