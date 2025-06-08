Планы Маска шокировали НАСА и Пентагон
В Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска
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Американское космическое агентство НАСА и Пентагон обратились к конкурентам компании SpaceX в связи с конфликтом, возникшим между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.
Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание The Washington Post.
Представители НАСА и Пентагона призвали конкурентов компании SpaceX Илона Маска ускорить процесс разработки альтернативных ракет и космически аппаратов.
Речь об этом зашла после того, как Трамп пригрозил расторгнуть контракты со Space X и получил дерзкий ответ Маска".
Один из собеседников в НАСА признался, что сначала было забавно наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском, но как только миллиардер призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало по-настоящему ужасающим".
Ранее сообщалось о том, что В Госдуме назвали причины отказа шефа Пентагона участвовать в заседании группы по Украине.