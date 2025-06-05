В Госдуме назвали причины отказа шефа Пентагона участвовать в заседании группы по Украине
Депутат Чепа: США хотят переложить ответственность по Украине на Европу
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По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, глава Пентагона Пит Хегсет впервые отказался от участия в заседании контактной группы по Украине не из-за полной потери Вашингтоном интереса к Киеву, а с целью переложить ответственность за принятые там решения на Евросоюз. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что это подчеркивает отличие позиции Штатов от позиции Брюсселя. Вашингтон просто тянет время и перекладывает ответственность.
По мнению парламентария, тем не менее о полной потере интереса США к Украине говорить не приходится: американцы продолжают поставлять украинской армии оружие через страны Старого Света, для Штатов это весьма большие финансовые потоки.
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