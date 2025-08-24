Планы по развитию аэропорта Перми обсудили в Росавиации с губернатором региона

Главы региона и Росавиации встретились для обсуждения рабочих вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили планы развития воздушной гавани и расширения маршрутной сети в Прикамье. Встреча была посвящена повышению качества обслуживания пассажиров и улучшению инфраструктуры.

По данным источника, в рамках развития маршрутной сети недавно был открыт регулярный рейс из Перми в Горно-Алтайск. Также статистика показывает рост пассажиропотока: за семь месяцев текущего года аэропорт обслужил более 1 млн пассажиров, что на 4% превышает показатели прошлого года. Особенно заметно увеличилось число международных перевозок — на 17%.

В планах — дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта для повышения комфорта путешественников.

Ранее в аэропорту Дубая запустили «умный коридор» для быстрой проверки пассажиров перед посадкой.