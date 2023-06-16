«Планы рассматриваются»: подмосковный аэропорт собирается пойти навстречу курильщикам

В пресс-службе аэропорта Жуковский рассказали, что в авиагавани планируют открыть курительные комнаты. Точный срок их установки пока неизвестен.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящий момент на территории пассажирского терминала аэропорта Жуковский помещения для курения отсутствуют. Дело в том, что на момент проектирования и строительства терминала в России действовал полный запрет на курение в здании аэропорта.

«Планы по появлению соответствующих помещений рассматриваются в рамках проектных работ по расширению пассажирского терминала, возобновленных в 2023 году в связи со значительным ростом пассажиропотока аэропорта», — рассказали в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, президент России Владимир Путин 27 декабря 2019 года подписал закон, возвращающий комнаты для курения в российские аэропорты. К примеру, в аэропорту Шереметьево установили семь крытых павильонов для курения на привокзальных площадях терминалов. Они рассчитаны на 12-14 человек, оборудованы вентиляционными системами и изолированы от остальных помещений.

О возможном запрете курительных комнат в аэропортах читайте здесь.