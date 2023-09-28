Пластический хирург Галиев заявил, что дорогая операция не гарантирует хороший результат

Ильмир Галиев дал интервью для RuNews24 , в котором подробно рассказал о пластических операциях в нынешней России.

По словам специалиста, стоимость пластических операций может несколько отличаться в разных регионах, когда как цена необходимых медицинских изделий примерно одинакова.

Независимо от этого, такие операции не делают по ОМС. Пациент платит сам: кто-то с помощью накоплений, а кто-то – взяв кредит. К слову, несмотря на то, что пластика стала более доступной, ее стоимость только возрастает. Причиной этому служат санкции, пандемия, а также уход некоторых фирм-производителей с российского рынка.

Стоит отметить, что высокая стоимость операций не гарантирует отличный результат, ровно как и слишком низкая. Всегда нужно обращать внимание на опыт хирурга и свою степень доверия к нему.