Пластический хирург рассказал, какие сложности бывают после операций

Не секрет, что любое хирургическое вмешательство сопровождается определенными рисками. Чтобы их минимизировать, важно ответственно выбирать специалиста. Тигран Алексанян является главным врачом клиники Art Plastic. Он рассказал, с какими сложностями могут столкнуться пациенты. Об этом также пишет портал «Дни.ру» .

Что касается инъекционной (безоперационной) ринопластики, то она дешевле классической и человек быстрее восстанавливается. Однако, здесь есть свои подводные камни. Использование даже такого, казалось бы, деликатного препарата, как гиалуронка, может спровоцировать ухудшение или потерю зрения. Все из-за того, что она способна «добраться» до артерий глаз.

Также пациенты часто обращаются с просьбой улучшить контуры лица с помощью липосакции. Да, она может омолодить и освежить внешность, однако врач должен правильно рассчитать объем удаляемого жира. В противном случае есть риск того, что ткани потянутся вниз еще больше, а лицо останется уставшим.

Напомним, ранее пластический хирург рассказал, почему пациентам могут отказать в операции.