«Пластиковый» виноград в Подмосковье: эксперт рассказал о происхождении гигантских ягод

На прилавках подмосковных магазинов появился необычный виноград Shine Muscat с крупными аккуратными ягодами, вызвавший вопросы у потребителей. Издание REGIONS узнало , как отличить настоящий продукт от подделки и стоит ли вестись на красивую трендовую картинку.

Профессор Леонид Холод в беседе с изданием объяснил, что Shine Muscat — это столовый сорт японской селекции, который массово выращивается в северо-западных и северо-восточных провинциях Китая с ориентацией на экспорт.

В соцсетях виноград-гигант стал популярным из-за формы: аккуратные большие ягоды с ровным цветом украшают множество роликов. К тому же блогеры называют этот сорт самым вкусным и почти элитарным, в том числе из-за цены. Впрочем, покупатели замечают, что средняя цена модного продукта в Подмосковье не превышает 300 рублей за килограмм.

Однако крупные размеры вызывают вопросы. Эксперт Холод добавил, что это достигается применением агротехнических приемов — гиббереллинов и аналогов бензиламинопурина, которые являются разрешенными регуляторами роста в коммерческом садоводстве. Это стимуляторы роста, позволяющие добиваться рекордных размеров.

Различия в фитосанитарных нормах между странами объясняют, почему продукт, иногда ограничиваемый в других юрисдикциях, продолжает поставляться в Россию — отечественные контролирующие службы не выявляют нарушений в партиях.

Однако несмотря на проверки покупателям следует проявлять бдительность. Рекомендуют требовать у продавцов фитосанитарный сертификат и протокол лабораторных испытаний на остатки пестицидов, проверять русскоязычную маркировку с данными производителя и импортера. Перед употреблением виноград важно замачивать на 5-10 минут в теплой проточной воде для удаления поверхностных химических остатков, особенно важно это для детского питания и рациона беременных женщин.

