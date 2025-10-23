Ученый раскрыл секрет долголетия: какие продукты помогут прожить десятилетия

Дожить до 2050 года, сохраняя физическую и умственную активность, возможно при коррекции ежедневного рациона — такие данные представил директор Института биологии старения Алексей Москалев на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2025». Об этом пишет KP.RU.

Ключевую роль в замедлении старения играют геропротекторы — природные соединения, воздействующие на клеточные механизмы старения. Наиболее эффективными признаны полифенолы: кверцетин в луке и яблоках, ресвератрол в кожуре красного винограда, куркумин в приправе карри. Эти вещества активируют генетические механизмы долголетия, аналогичные тем, что работают у природных долгожителей.

Дополняют антиэйдж-рацион каротиноиды из лосося и томатов, терпены цитрусовых и розмарина, сульфорафан из брокколи, а также аминокислоты таурин и глицин из морепродуктов и костного бульона.

Масштабное исследование российской флоры выявило местных чемпионов по содержанию геропротекторов: яблоки, вишня, черника и брусника содержат до 16 различных антивозрастных соединений, не уступая сельдерею, петрушке и душице. Практическое подтверждение эффективности получено в эксперименте на кошках — животные на диете с экстрактами силимарина, зеленого чая и куркумина продемонстрировали снижение маркеров почечной дисфункции на 15% и уменьшение системного воспаления.

Для достижения результата профессор Москалев рекомендует полностью исключить ультрапереработанные продукты с трансжирами и добавить в ежедневное меню не менее пяти порций зелени, ягод, крестоцветных овощей и цельнозерновых культур. Научный подход позволяет не дожидаться возрастных заболеваний, а профилактировать их через осознанный пищевой выбор, доступный в любом возрасте.

