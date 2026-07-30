«Плата террористу» Дурову: чем теперь грозит россиянам покупка Telegram Premium

Внесение Павла Дурова* в реестр террористов и экстремистов не стало основанием для запрета на покупку платной подписки в Telegram. Адвокат Екатерина Кутузова разъяснила «Известиям» , что оплата Premium-версии мессенджера не является нарушением закона и не влечет за собой никакой ответственности для пользователей.

Несмотря на громкие новости о включении основателя Telegram в перечень Росфинмониторинга, рядовые абоненты могут спать спокойно. Покупка подписки Telegram Premium в России на текущий момент остается абсолютно легальной.

Эксперт подчеркнула, что ни один нормативный акт в стране не содержит прямого запрета на приобретение платных функций мессенджера. Сам по себе статус Дурова или наличие уголовных дел против него не влечет автоматических ограничений для пользователей. Юридически оплата подписки — это обычная коммерческая операция, которая не регулируется антитеррористическим законодательством.

Кутузова пояснила, что любые запреты должны вводиться отдельными правовыми актами. Никакой административной или уголовной ответственности за факт перевода средств за Premium на данный момент не предусмотрено. До тех пор, пока не появится официальный запрет, пользователи могут оформлять подписку без опасений.

Напомним, что 30 июля Росфинмониторинг официально внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Накануне основателю Telegram предъявили обвинение по делу о содействии террористической деятельности Украины. Поводом стало расследование в отношении бота, который ранее попал в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

ФСБ, в свою очередь, заявила, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, использовавшиеся украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в террористическую деятельность. С июля 2025 года по этому делу задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет. Однако все эти меры направлены на администраторов платформы, а не на обычных подписчиков, подчеркнула адвокат.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга