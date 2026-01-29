Плата за квадраты растет: эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2026 году

Фото: [ Многоквартирный дом на улице Мира в Клину для переселенцев из аварийного жилья/Медиасток.рф ]

Российский рынок долгосрочной аренды жилья в 2026 году, по прогнозам экспертов, вернется к планомерному росту после относительной стабилизации цен в прошлом году. Как выяснило интернет-издание «Ямал-медиа» , основными драйверами подорожания аналитики называют сохраняющуюся дорогую ипотеку, общую инфляцию и сезонные колебания, однако в отдельных регионах, таких как Ямало-Ненецкий автономный округ, на стоимость влияют специфические факторы.

Как отметил в беседе с «Ямал-Медиа» ипотечный брокер Дмитрий Ракута, высокая ключевая ставка продолжит ограничивать доступность покупки жилья, что будет поддерживать спрос на аренду.

«В результате спрос на аренду продолжит увеличиваться, а предложение качественных лотов останется ограниченным. Соответственно, цены на арендное жилье будут корректироваться в сторону повышения», — пояснил эксперт.

Особый интерес представляет ситуация в промышленных регионах и на Севере. По словам Ракуты, в субъектах с активным развитием ВПК и новыми рабочими местами уже в 2025 году наблюдался значительный прирост арендных ставок. Ямал сохраняет статус одного из самых дорогих для аренды регионов. Цены здесь формируются не только под влиянием общих экономических трендов, но и в зависимости от новых контрактов в топливно-энергетическом комплексе и сезонного притока вахтовиков, создающего дефицит предложения на фоне ограниченного нового строительства.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с NEWS.ru допускает рост ставок в крупных образовательных и деловых центрах на 10-15% к осени. При этом, как «Известиям» уточняет замдиректора управления аренды «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова, обновление жилого фонда и рост коммунальных расходов также оказывают повышательное давление на цены.

Таким образом, арендаторам в 2026 году стоит готовиться к постепенному удорожанию, особенно в городах с высокой деловой активностью и в северных промышленных регионах. Собственникам жилья эти тренды дают сигнал о сохранении доходности арендного бизнеса, но также напоминают о необходимости учитывать инфляцию и растущие издержки при формировании стоимости. Для ямальского рынка ключевым фактором останется баланс между спросом со стороны работников крупных проектов и существующим ограниченным предложением жилья.

