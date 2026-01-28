«Слетаются на запах выпечки»: какие непрошеные атрибуты в квартире могут отпугнуть покупателя квартиры

Профессионалы рынка недвижимости констатируют, что продажа квартиры часто зависит не только от ее цены или состояния, но и от факторов, которые сложно отразить в объявлении. Вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев назвал три ключевые причины, которые могут мгновенно отпугнуть потенциального покупателя и сорвать сделку, пишет «Татар-информ».

На первом месте, по мнению эксперта, стоят посторонние запахи. Стойкие ароматы, оставшиеся от предыдущих жильцов — будь то запах табака, домашних животных, сырости или готовки — создают мощное негативное впечатление, с которым сложно бороться. Покупатель подсознательно переносит эти «ароматы прошлого» на свое возможное будущее в квартире.

Вторым критическим фактором риелтор назвал наличие паразитов. Обнаружение следов тараканов, клопов, грызунов или даже просто паутины в углах вызывает у большинства людей чувство брезгливости и отторжения. Это сигнализирует не только о проблемах с санитарией, но и о потенциальных сложностях с соседями или состоянием самого дома.

Третьим непреодолимым барьером остается неудачное местоположение. Даже если сама квартира идеальна, ее расположение в непрестижном, шумном или неудобном с транспортной точки зрения районе может перечеркнуть все преимущества.

Именно для борьбы с первым, самым субъективным фактором, продавцы и риелторы идут на маленькие хитрости. Классический прием — создание в квартире приятного фонового запаха. Чаще всего для этого используют аромат свежей домашней выпечки, вареного кофе или цитрусовых.

