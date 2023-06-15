Платформа обратной связи помогает оперативно решать вопросы, которые волнуют жителей Подмосковья

Жители Подмосковья могут обратиться к властям с помощью Платформы обратной связи. Сервис работает с 2019 года. В прошлом году благодаря его работе область вошла в пятерку лидеров рейтинга цифровой зрелости среди регионов страны.

Используя платформу, жители Подмосковья могут подавать обращения по любым вопросам – от очистки фасада здания от граффити до прикрепления к медицинскому учреждению.

Так, одна из жительниц Ленинского округа сообщила о вандальной надписи на одном из зданий в Дрожжино. На обращение оперативно отреагировали в администрации округа. Специалисты провели осмотр объекта, подтвердили факт нарушения и удалили надпись.

Жительница Домодедово сообщила о нарушении на детской площадке на Высотной улице в селе Домодедово. Женщина рассказала, что на игровом комплексе с большой горкой появились трещины на деревянных опорах, а также у основания конструкции. Сотрудники муниципальной администрации осмотрели площадку и подтвердили факт нарушения. В результате на площадке провели ремонтные работы.