«Платить до 75 лет»: экономист объяснила, почему россияне начали бояться ипотеки

Перспектива выплачивать жилищный кредит практически всю жизнь становится для многих россиян серьезным психологическим барьером. Как заявила «Газете.Ru » экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова, одно дело — осознавать, что ипотека оформляется на два-три десятилетия, и совсем другое — узнать, что финальный платеж может прийтись на 70 или даже 75 лет. Именно такая картина, по ее словам, формирует у людей ощущение, что кредит превращается в пожизненное обязательство.

Кузнецова прокомментировала данные ЦБ, согласно которым во втором полугодии прошлого года примерно пятая часть выданных ипотечных кредитов пришлась на заемщиков, чей возраст на момент планового погашения достигнет 70–75 лет. Когда человек понимает, что рассчитываться за квартиру придется до глубокой старости, сам кредит перестает восприниматься как инструмент решения жилищной проблемы и начинает выглядеть как обременение, ограничивающее свободу на десятилетия вперед — в расходах, в карьерных решениях, в планировании семьи и в способности формировать личные накопления.

Сильнее всего этот фактор давит на заемщиков старшего возраста, поскольку у них срок кредита напрямую заходит в пенсионный период. Однако осторожнее становятся и другие категории покупателей: те, у кого нет крупного первоначального взноса, понимают, что выплаты растянутся надолго, а молодые семьи начинают внимательнее пересчитывать бюджет. По прогнозу Кузнецовой, во второй половине 2026 года осторожность только усилится: люди будут сравнивать покупку жилья с арендой или займут выжидательную позицию в расчете на более выгодные условия. При этом полностью спрос не исчезнет — базовая потребность в собственном жилье никуда не денется.