Платить налог при продаже квартир придется даже при разводе или переезде

Жизненные обстоятельства заставляют россиян продавать жилье раньше трех — пяти лет владения. Причинами могут быть ипотека, снижение доходов, переезд, учеба, рождение ребенка, развод или новый брак. Об этом « Газете.Ru » сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В таких случаях возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Сырцов отметил, что дарение больше не является способом обнулить льготный срок: любое переоформление жилья фиксируется нотариусом и Росреестром, а «фиктивные» сделки легко оспариваются.

Поправки к Налоговому кодексу, одобренные Госдумой 23 октября в первом чтении, закрепляют требование непрерывного владения квартирой для применения льготного режима — три или пять лет в зависимости от способа получения имущества.

На практике налоговое обязательство влияет на цену продажи: на «рынке продавца» налог закладывают в стоимость, на «рынке покупателя» — расходы несет продавец. Сырцов подчеркнул, что обязанность платить НДФЛ обычно не меняет решения о продаже, но повышение ставки может стать фактором на рынке.

Ранее пенсионерка отсудила проданную шесть лет назад квартиру на юго-западе Москвы.