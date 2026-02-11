Платить придется за тень у бассейна: за что россиянам в ОАЭ могут выписать огромный штраф или отправить в тюрьму

Планируя летний отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, российским туристам стоит учитывать ряд специфических особенностей, о которых редко упоминают в рекламных буклетах. Об этом передает magadanmedia.ru .

Климат в пик сезона носит экстремальный характер: асфальт может раскаляться до 70 градусов, а температура в тени превышает 50 °C. Повсеместное использование мощных кондиционеров создает резкий перепад температур, что часто приводит к простудным заболеваниям у неподготовленных отдыхающих.

Строгие местные законы и традиции требуют особого внимания. Под запретом находится фотографирование государственных объектов, военных сооружений и местных жителей без согласия. Даже регулируемый пешеходный переход не гарантирует безопасности, так как водители не всегда обязаны уступать дорогу. В общественных местах рекомендуется носить скромную одежду, закрывающую плечи и колени, а в священный месяц Рамадан запрещено употреблять пищу, напитки и жевательную резинку на улице.

Отдельным риском является ввоз и приобретение лекарств. Многие привычные для россиян препараты, включая ряд обезболивающих и седативных средств, запрещены к ввозу без официального рецепта, переведенного на арабский язык и заверенного в посольстве. Их невозможно легально купить в местных аптеках.

Финансовые нюансы также могут стать сюрпризом: бутылка воды в ресторане или короткая поездка на такси, пойманном у отеля, могут стоить неоправданно дорого. В отелях эконом-сегмента часто взимается дополнительная плата за шезлонги у бассейна и завтраки.

