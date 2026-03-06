Платить за коммуналку будем по-новому графику: что изменилось в жизни россиян с 1 марта

С 1 марта в России начали действовать уточненные правила выставления счетов за коммунальные услуги. Теперь квитанции должны приходить до 5 числа, а оплатить их разрешено до 15 числа каждого месяца.

В Российской Федерации вступили в силу законодательные изменения, регламентирующие порядок расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Информацию об этом обнародовал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно новым нормам, для граждан вводится четкий график документооборота. Теперь платежные документы за содержание жилого помещения и потребленные коммунальные ресурсы обязаны поступать потребителям не позднее 5 числа каждого месяца. Сам же крайний срок внесения платы по полученным квитанциям устанавливается до 15 числа.

Как пояснил спикер парламента, корректировка законодательства произведена прежде всего для повышения удобства россиян. При разработке поправок учитывался тот факт, что значительная часть населения получает заработную плату именно 10 числа. Таким образом, новый график призван синхронизировать финансовые поступления граждан с обязанностью по уплате коммунальных платежей. Нормы вступили в законную силу с 1 марта 2026 года.