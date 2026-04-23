Платная М-8 уже близко: где именно водителям придется платить за проезд в 2028 году

Новый маршрут: где пройдет платная дорога

Согласно распоряжению Правительства РФ от 7 апреля 2026 года № 763-р, новый платный участок протяженностью 31,48 км будет построен в обход населенных пунктов. Дорога начнется от границы с Владимирской областью ( 115-й км ) и примкнет к существующей объездной дороге Переславля-Залесского ( 5-й км объездной ).

Трасса пройдет параллельно нынешней М-8, минуя такие поселки, как:

Новинцы;

Новое;

Глебовское;

Щелканка.

Это позволит водителям значительно сократить время в пути, объезжая узкие места и населенные пункты, где действуют строгие скоростные ограничения.

Безопасность как главный приоритет

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что строительство дублера — это прежде всего мера по спасению жизней. На данном отрезке трассы фиксируется экстремально высокий трафик — до 25 000 автомобилей в сутки, при этом дорога долгое время оставалась двухполосной.

Отсутствие возможности безопасного обгона провоцирует водителей на рискованные выезды на встречную полосу, что становится причиной большинства смертельных ДТП. Новая магистраль будет иметь разделительную полосу, что, по прогнозам властей, позволит практически полностью исключить лобовые столкновения и минимизировать смертность на этом участке.

Финансирование и сроки реализации

Общий бюджет проекта составляет 40,3 млрд рублей. Структура финансирования включает:

34,7 млрд рублей — субсидии из федерального бюджета;

5,6 млрд рублей — прямые заимствования и внебюджетные средства госкомпании «Автодор».

Строительные работы планируется полностью завершить в 2028 году. Система взимания платы будет установлена непосредственно на новом участке, в то время как старая дорога М-8 останется бесплатной альтернативой для местных жителей и тех, кто не спешит. Тарифы на проезд будут утверждены ближе к моменту запуска движения.

Развитие М-8 в 2026 году: расширение в Ростовском округе

Параллельно с подготовкой к строительству платного дублера, в регионе уже ведутся работы на других отрезках «Холмогор». В апреле 2026 года питерская компания «ВАД» приступила к расширению трассы в Ростовском районе (участок с 195-го по 201-й км). Стоимость этого госконтракта составила более 2,2 млрд рублей. Таким образом, к 2028 году трасса М-8 на территории Ярославской области превратится в современную скоростную магистраль на всем протяжении от Москвы до Ярославля.