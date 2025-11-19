Платные стоянки в Клину: где разместят и сколько это будет стоить

В Клину готовят к запуску три платные парковки. Они появятся на Привокзальной площади у ТЦ «Петровский», на улице Дзержинского у «Дома мебели» и на улице Гагарина рядом с бывшим ТЦ «Континент».

Специалисты МП «Чистый город» уже начали монтаж дорожных знаков, в том числе на стоянке у «Континента». После установки знаков территории разметят. Работы планируют завершить до конца ноября.

Стоимость парковки в Подмосковье составляет ₽25–₽100 в час, первые 10 минут — бесплатно. Оплата не взимается по воскресеньям и праздничным дням. Льготы получат ветераны Великой Отечественной и локальных войн, инвалиды, многодетные семьи, а также участники и ветераны СВО.

Власти отмечают, что места под платные парковки выбрали так, чтобы рядом были и бесплатные варианты. Собранные средства направят на содержание и строительство дорог. Оплатить стоянку можно будет через СМС или приложение «Парковки России».

Многие жители поддерживают нововведение, рассчитывая, что оно наведет порядок на перегруженных парковочных зонах.