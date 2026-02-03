Плацкарт без верхних полок: в РЖД радикально изменили вагоны ради комфорта пассажиров

Российские железные дороги (РЖД) представили радикальное обновление плацкартных вагонов, которое обещает навсегда изменить восприятие бюджетных путешествий. Как передает RZNOnline.ru , главной сенсацией проекта стал полный отказ от верхних полок — решение, которое еще недавно казалось немыслимым для массового сегмента перевозок. В компании подчеркивают, что новая концепция ставит во главу угла не максимальную загрузку состава, а личный комфорт и психологическое спокойствие человека в пути.

Вместимость обновленного вагона сократилась с традиционных 54 до 36 человек. Такая «арифметика удобства» позволила увеличить индивидуальное пространство каждого пассажира почти на 40 процентов, полностью избавив салон от привычного ощущения скученности и тесноты.

Интерьер теперь больше напоминает современные отели, чем транспортное средство: в оформлении использованы спокойные цвета, мягкое освещение и материалы нового поколения. Каждое спальное место превратилось в мини-капсулу благодаря плотным индивидуальным шторкам, позволяющим отгородиться от внешнего мира для сна или чтения. Проблема багажа, вечно мешающего проходу, решена за счет установки вместительных стеллажей, способных принять даже крупногабаритные чемоданы.

Техническая начинка вагонов также претерпела серьезную модернизацию. Улучшенная шумоизоляция и переработанная система вентиляции делают поездку тише и свежее, а возможность самостоятельно регулировать яркость светодиодного света добавляет уюта.

В перспективе планируется повсеместное оснащение мест розетками и доступом к Wi-Fi. На текущий момент инновационные вагоны уже курсируют по кольцевому маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Ценовая политика при этом остается демократичной: билет обойдется примерно в 1100 рублей, что почти в пять раз дешевле поездки в купе на аналогичном направлении. В РЖД отмечают, что если пассажиры по достоинству оценят жизнь без верхних полок, проект будет масштабирован на другие популярные маршруты страны.

