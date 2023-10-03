Плавательному бассейну присвоили имя заслуженного тренера России - Татьяны Покровской

Имя Татьяны Покровской — Героя Труда РФ, Заслуженного тренера России и главного тренера сборной страны по синхронному плаванию теперь будет носить бассейн «Кристалл» в городском округе Электросталь.

На торжественную церемонию, посвященную этому событию, пригласили и самого прославленного спортивного педагога, воспитавшего целую плеяду атлетов. В спортивной части торжества спортсмены устроили для тренера показательные выступления на воде.

Татьяна Покровская работала в спортклубе «Кристалл» еще с начала 1970-х, ее помнят как тренера по художественной гимнастике. В 80-е она перешла в водные виды спорта, где ее знания и опыт пригодились на 100%. Покровская готовила сборную России к международным соревнованиям. Под ее руководством команда добилась выдающихся спортивных результатов и завоевала все высшие титулы в данном виде спорта на Олимпийских играх и в других состязаниях.