«“Плавильный котел” остывает». Впервые за полвека США покинуло больше мигрантов, чем прибыло

В прошлом году США потеряли больше мигрантов, чем приобрели — такая демографическая ситуация наблюдается впервые за последние пятьдесят лет. К такому выводу пришли экономисты Брукингского института, сообщает The Washington Post.

Главной причиной смены вектора называют обвальное снижение числа новых переселенцев в США в эпоху президентства Дональда Трампа. Данные, которые окончательно зафиксируют эту тенденцию за 2025 год, будут опубликованы позднее.

