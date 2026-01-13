«“Плавильный котел” остывает». Впервые за полвека США покинуло больше мигрантов, чем прибыло
США впервые за 50 лет потеряли больше мигрантов, чем их прибыло
В прошлом году США потеряли больше мигрантов, чем приобрели — такая демографическая ситуация наблюдается впервые за последние пятьдесят лет. К такому выводу пришли экономисты Брукингского института, сообщает The Washington Post.
Главной причиной смены вектора называют обвальное снижение числа новых переселенцев в США в эпоху президентства Дональда Трампа. Данные, которые окончательно зафиксируют эту тенденцию за 2025 год, будут опубликованы позднее.
Ранее сообщалось о том, что Трамп изобразил «болезненный» кашель Байдена на митинге в Детройте.