Плечи долой: названы движения в трех зонах, которые мгновенно убивают стресс

Специалист рассказала о простых движениях, которые помогают привести нервную систему в порядок за считаные минуты. Выполнять их можно в любом месте — от офисного кресла до автомобильной пробки.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина поделилась эффективными методами борьбы с нервным напряжением. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» она объяснила, как быстро успокоиться с помощью простых физических действий.

По словам эксперта, существуют специальные SOS-упражнения, которые не заменяют полноценную тренировку, но позволяют оперативно снизить уровень тревоги. Их главное преимущество — доступность: выполнять комплекс можно прямо на кухне, в рабочем кабинете или даже сидя в машине. Механизм действия основан на переключении внимания через ритмичные движения и осознанное дыхание, что помогает снять мышечные зажимы, нормализовать пульс и успокоить поток мыслей.

Бахтурина акцентировала внимание на трех ключевых зонах, где стресс накапливается быстрее всего. Речь идет о плечевом поясе, дыхательной системе и мышцах корпуса. Именно здесь возникают характерные признаки напряжения: приподнятые плечи, стиснутая челюсть и сгорбленная спина.

В числе рекомендованных техник тренер назвала заземление. Для этого следует плотно прижать стопы к полу, одновременно вытягивая макушку вверх, и сделать несколько глубоких выдохов. Также полезны вращения плечами назад, легкие покачивания корпусом из стороны в сторону и неглубокие приседания.