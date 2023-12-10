Племянник расстрелял в упор из ружья своего дядю в Приморье и укатил за 250 км от места преступления

Как передает SHOT, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 10 декабря, в городе Партизанске в Приморском крае.

34-летний молодой человек в гостях у родственника повздорил со своим дядей на бытовой почве. А после, не найдя других аргументов, достал из сейфа карабин «Сайга» и выстрелил 58-летнему мужчине в грудь. Получнные раны оказались для последнего смертельными.

После совершенного душегуб прыгнул в свой внедорожник и скрылся с места преступления. По горячим следам молодой человек был задержан полицейскими.

«Сотрудники полиции поймали подозреваемого в 250 километрах от места стрельбы — в посёлке Сибирцево. В машине находилось ружьё, из которого он стрелял, и россыпь патронов», - приводится в публикации.

В настоящее время идет допрос задержанного, выясняются мотивы преступления. Следствием возбуждено уголовное производство по статье «Убийство».